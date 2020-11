Regione: Bertin, attualizzare regolamento Consiglio Valle

"Il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio ha bisogno di essere attualizzato con lo scopo di rendere i nostri lavori più efficaci e maggiormente comprensibili dall'esterno". E' quanto dichiara il presidente dell'Assemblea valdostana, Alberto Bertin, al termine di una riunione della Commissione per il Regolamento. "Nelle ultime due Legislature - prosegue Bertin - sono state riscontrate criticità nella sua applicazione, anche in ragione di situazioni completamente nuove per la politica valdostana: è quindi venuto il momento di mettervi mano in modo concreto anche per codificare alcune prassi consolidatesi nel tempo. Ho proposto di procedere un passo dopo l'altro, iniziando dalle modifiche più urgenti per arrivare a quelle più strutturali.

L'auspicio è che, trattandosi delle regole di funzionamento dell'Assemblea, le modifiche trovino la più ampia condivisione".