Regione: scade sospensione, Rollandin rientra in Consiglio

(ANSA) - AOSTA, 10 NOV - E' scaduta la sospensione - prevista dalla legge Severino - per l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin. Gli uffici del Consiglio Valle hanno inviato la comunicazione al diretto interessato, che potrà tornare a sedere sui banchi dell'Assemblea valdostana a partire dalla prossima riunione in programma il 18 e 19 novembre. Condannato nel 2019 a quattro anni e sei mesi per corruzione (in primo grado), Rollandin è stato eletto nelle fila di 'Pour l'Autonomie' alle Regionali del 20 e 21 settembre raccogliendo 1.063 preferenze.

