Covid: Chatrian, abbiamo subìto malamente Dpcm

"E' indubbio che abbiamo subìto malamente questo decreto, speriamo sia l'ultima volta". Lo ha detto il capogruppo di AV-SA, Albert Chatrian, in Consiglio regionale, nel dibattito sulla zona rossa in Valle d'Aosta.

Secondo Chatrian "i numeri non sono belli: come possiamo far convivere con l'aspetto sanitario il tessuto produttivo che rappresenta la linfa per affrontare le sfide del futuro? Dobbiamo operare sin da subito per poter cambiare fascia tra quattordici giorni e ridare ossigeno alla nostra regione".

Chatrian ha chiesto di ricordarsi "delle piccole realtà, dei nostri piccoli comuni che mantengono vivo il nostro territorio".

Mentre sul fronte sanitario "deve avvenire un cambio di marcia totale: solo allora potremo far ripartire il comparto produttivo".