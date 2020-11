Covid: Baccega, fare chiarezza sui dati

"Fare chiarezza sui dati: è importante che il Presidente della Regione abbia i report aggiornati". E' la richiesta di Mauro Baccega, vice capogruppo di Pour l'Autonomie, nel dibattito sulla zona rossa in Valle d'Aosta. "Sui 21 fattori di rischio, - ha spiegato - uno è sicuramente legato ai posti letto sanitari: non a caso avevamo sottolineato l'esigenza di avere posti letto polifunzionali.

Pian piano ci stavamo arrivando, abbiamo lavorato sulle strutture multifunzionali di Perloz e di Morgex e state lavorando su quella di Variney: questa è la direzione giusta, perché determineranno una minore incidenza rispetto alle scelte che l'Istituto superiore di sanità andrà a fare".

Secondo l'ex assessore alla Sanità "è fondamentale che si infittisca il dialogo con l'Istituto e che si alzi la voce con il Governo nazionale: bisogna capire perché per noi è stata adottata una scelta così forte". "Dobbiamo chiedere quello che ci spetta: la nostra Autonomia - ha proseguito Baccega - deve essere preservata e le impugnative alla legge 8/2020 fanno ancora male".