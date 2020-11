Covid: Lega, non considerate specificità Valle d'Aosta

"Contestiamo l'ordinanza che istituisce il coprifuoco per le modalità di elaborazione, i presupposti giuridici ed anche per la mancanza di considerazione della specificità del nostro territorio". E' questa la posizione espressa in Consiglio regionale dal capogruppo della Lega Vallée d'Aoste, Andrea Manfrin, a commento di quanto riferito dal presidente della Regione nelle comunicazione sull'emergenza Covid. "Non è possibile - ha detto Manfrin - considerare, ad esempio, lo stesso indice di contagio per Milano ed un comune al di sotto dei mille abitanti della Valle d'Aosta, dove una percentuale di persone contagiate corrisponde a migliaia da una parte ed a poche unità dall'altra". Secondo il capogruppo leghista "non si considera inoltre la situazione critica del nostro tessuto economico in cui una chiusura potrebbe creare un vero collasso".