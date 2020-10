Regione: Lavevaz, serve cambiamento di ritmo

Un "nuovo atteggiamento", un "cambiamento di ritmo", un "nuovo modello di organizzazione dell'amministrazione regionale": sono questi alcuni degli obiettivi di Erik Lavevaz (Union valdotaine), designato come presidente della Regione, illustrati in Consiglio Valle nel suo intervento programmatico.



Volendo superare la "pesante eredità della precedente legislatura", condizionata anche dalle "vicende giudiziarie", Lavevaz ha promesso un "approccio pragmatico e concreto per la soluzione dei problemi". La Giunta che si sta insediando intende infatti raccogliere "una sfida ambiziosa che esige anche un cambiamento culturale".



Quanto al tema della "instabilità politica" degli ultimi anni, Lavevaz ha evocato una "riforma elettorale". Ha poi auspicato la ripresa di un dialogo con il governo nazionale su diversi dossier, tra cui quello della "revisione dello statuto speciale" e anche quello dei rapporti economici in vista di un utilizzo di risorse finanziarie provenienti dal Mes e dal Recovery Fund. Tra i temi generali citati da Lavevaz: l'importanza degli enti locali cui si devono garantire "risorse certe", anche attraverso la modifica delle norme regionali.



Prima di illustrare i punti programmatici dei singoli assessorati, Lavevaz ha anche sottolineato la "priorità del contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata", tema che sarà l'oggetto di uno specifico osservatorio.