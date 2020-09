Regione: Aggravi, serve buonsenso per governo solido

"Forse il buonsenso potrà aiutare la Valle d'Aosta a trovare un governo solido che non nasca su presupposti simili a quanto già successo nell'ultima legislatura? Ha senso amalgamare realtà che programmaticamente hanno forti differenze tra loro nel nome di un 'nemico comune'?".

Così il consigliere regionale della Lega Vallée d'Aoste Stefano Aggravi commenta su Facebook le dichiarazione del presidente dell'Union Valdotaine, Erik Lavevaz, sull'avvio degli incontri politici per la formazione della nuova maggioranza regionale.

"Mi auguro, come ho già detto, - prosegue Aggravi - che ci sia nei prossimi giorni una fase di dialogo utile a capire se ci sono presupposti nuovi per un governo solido che possa affrontare le difficoltà vecchie e nuove della Valle. In caso contrario sappiamo cosa ci attente cari Valdostani".