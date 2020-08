Regione: Consiglio Valle convocato per martedì prossimo

(ANSA) - AOSTA, 07 AGO - La surroga del consigliere dell'Uv Joel Farcoz con Osvaldo Chabod e la presa d'atto dello scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur: questi i due punti all'ordine del giorno del Consiglio Valle convocato in sessione straordinaria e urgente per martedì 11 agosto 2020, a partire dalle 9.30. L'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma sarà trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre). (ANSA).