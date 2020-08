Premio volontariato, anche associazione alpini tra partner

Oltre ai Lions Club "Aosta Host" e "Aosta Mont-Blanc" e ai Rotary Club "Aosta" e "Courmayeur Valdigne", anche la sezione valdostana dell'Associazione nazionale Alpini si unisce ai partner del Premio regionale per il volontariato, bandito dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta in collaborazione con il Csv "per sostenere le migliori esperienze di reazione all'emergenza epidemiologica sul territorio valdostano".

Le candidature potranno essere presentate fino al 31 agosto 2020. Sono candidabili progetti dedicati alle nuove fragilità e alle emergenze inedite conseguenti all'epidemia (realizzati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, gruppi di volontari ed enti con finalità sociali che operino attraverso volontari sul territorio valdostano). Il Premio consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore: a questo si affiancano cinque riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno. Lo scorso anno il Premio regionale del Volontariato è stato assegnato all'associazione di promozione sociale La Petite Ferme du Bonheur di Doues per un progetto di incontro tra mondo della scuola, agricoltura e disabilità. La premiazione è in programma nel mese di ottobre.