Fase 3: Barocco, ddl di legge è una sfida serve confronto

Il disegno di legge di variazione al bilancio regionale "è una sfida e va considerata in senso positivo: io voglio confrontarmi, voglio capire se gli emendamenti presentati potranno essere approvati". Lo ha detto il consigliere regionale Giovanni Barocco (Misto) nel dibattito in Consiglio Valle. "Sono stufo di sentire definire 'caos' le discussioni in quest'aula, che sono invece un esercizio della democrazia. Cerchiamo di chiudere in fretta l'approvazione della legge, ma dando dignità a quello che stiamo facendo", ha aggiunto. Riguarda alle misure previste nel testo, secondo Barocco "manca una strategia di rete, ci si è focalizzati sul singolo anziché cercare un pur difficile effetto moltiplicatore".