Fase 3: Vesan (M5s), nessuna condivisione da Giunta

(ANSA) - AOSTA, 25 GIU - "Quanto alla disponibilità di condivisione ostentata dal presidente Testolin, questa davvero non c'è stata: non solo è mancato il confronto in Commissione, ma anche il semplice accesso agli atti è stato complesso". Così Luigi Vesan, capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio Valle, ha replicato al presidente della Regione, nel dibattito sulla variazione al bilancio 2020.

"Questa legge - ha detto Vesan - interviene su un contesto sanitario che vede la Valle d'Aosta in cima alle graduatorie pro capite per contagi e morti legati al virus. Non siamo ancora fuori dall'emergenza: le risorse disponibili in ambito sanitario devono quindi essere utilizzate ancora per gestire questa situazione, perché altrimenti il rischio è quello di trasformare la legge emergenziale in una legge elettorale".

Gli emendamenti del Movimento 5 Stelle "vogliono evitare interventi a pioggia: sono proposte diverse, - ha precisato il capogruppo - non per sostenere chi è più veloce a presentare la domanda e non per distribuire tanto a pochi. Proporre ai Comuni un contributo di 300 mila euro uguale per tutti in utilizzo senza vincolo, indipendentemente dalle specificità e dalle necessità di ognuno, è un sostegno alla campagna elettorale per le comunali". Secondo Vesan "dobbiamo invece intervenire in modo netto e strategico per risolvere anzitutto l'emergenza sanitaria e quella scolastica". (ANSA).