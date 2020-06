Fase 3:Lavevaz,misure eccezionali per eccezionalità Pandemia

"La natura eccezionale della pandemia richiede interventi eccezionali, sia nell'ambito del sostegno al tessuto economico, produttivo, turistico e agricolo Valdostano, sia nel campo dell'istruzione, sia nel campo della semplificazione delle procedure amministrative, uno sforzo necessario a garantire l'uscita dalla crisi sanitaria, ma soprattutto necessario per creare una solida base su cui costruire la ripartenza dell'economia Valdostana". Così il consigliere regionale Erik Lavevaz (Uv), ha illustrato in Consiglio Valle, in qualità di relatore, il disegno di legge di variazione al bilancio. "L'assestamento di bilancio - ha spiegato - diventa quindi, di fatto, una legge che affronta in maniera quasi esclusiva, i diversi aspetti connessi all'emergenza conseguente all'epidemia". Secondo Lavevaz "questo terzo provvedimento ha una consistenza economica rilevante, dopo i due provvedimenti normativi approvati da questo Consiglio con la legge 4 e la legge 5 di quest'anno che hanno dato le prime risposte urgenti, quando eravamo ancora in una situazione di completo confinamento e all'apice della crisi sanitaria, peraltro a queste stesse norme la presente legge ritorna, ampliandone l'azione e rifinanziando alcune misure".