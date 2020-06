Stati generali: Barocco, montagna dimenticata

(ANSA) - AOSTA, 14 GIU - "Gli Stati generali dell'Economia hanno dimenticato come è fatta l'Italia. Colao ha dimenticato la montagna, i piccoli Comuni, i borghi da vivere. La supponenza di qualcuno ha pensato che lassù gli ultimi possono rimanere fuori". E' quanto dichiara il consigliere regionale Jean Barocco (Misto) aggiungendo che "lo Stato deve superare la vecchia concezione 'Urbanocentrica', le Terre Alte esistono, non solo il sabato e la domenica ma tutto l'anno". "In Valle d'Aosta - prosegue Barocco - si susseguono prese di posizione sul prossimo disegno di legge elaborato dalla task force voluta dal Presidente Testolin, ma purtroppo nessuno sta facendo delle riflessioni sul futuro sociale ed economico delle Terre Alte. Se non lo facciamo in Valle d'Aosta come lo definisce qualcuno, 'il cuore delle Alpi' chi lo dovrebbe fare.

Un cuore per funzionare, dev'essere preparato e soprattutto operare in un corpo sano. In Valle d'Aosta, in questa ripresa dobbiamo, oltre a studiare i giusti indennizzi per le categorie economiche più colpite, cercare di creare lavoro e far presente sui tavoli nazionali che la montagna esiste, deve lavorare e no solo essere considerata un parco divertimenti domenicale".

