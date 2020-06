Fase 3: da lunedì audizioni in commissione su Ddl

Inizieranno lunedì prossimo 15 giugno le audizioni in ambito sanitario ed economico sul disegno di legge di assestamento del bilancio regionale 2020 e delle misure anti-crisi, all'esame delle commissione seconda e quinta del Consiglio Valle. Il cronoprogramma è stato definito oggi nel corso di una riunione congiunta.

"Dopo gli approfondimenti con il Governo regionale - spiegano i presidenti Pierluigi Marquis (SA) e Patrizia Morelli (AV) -, vi è ora la necessità per i Commissari di esaminare nel dettaglio i provvedimenti al fine di portare i contributi dei gruppi consiliari". Secondo i due presidenti "nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 giugno coinvolgeremo i referenti del settore sanitario e del tessuto economico attraverso audizioni e contributi scritti. Contiamo di poter esprimere il parere sui testi di legge entro venerdì 19 e chiedere la convocazione del Consiglio per lunedì 22 giugno".

"Si tratta di un percorso dal ritmo molto serrato - proseguono - e che tiene conto anche delle audizioni già condotte in questi mesi con tutti i soggetti che rappresentano a vario titolo la comunità valdostana e che ci hanno permesso di ascoltare i loro bisogni e aspettative".