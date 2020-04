Fase 2: Rini, su scuola basta annunci serve piano preciso

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - "Prima di annunciare sui giornali possibili progetti pilota da adottare nell'ambito della 'Fase 2' in Valle d'Aosta, come quello legato alla riapertura delle scuole per metà maggio, occorrerebbe avere già in mano un piano preciso e dettagliato delle azioni da compiere preventivamente".

Lo scrive su Facebook Emily Rini, presidente del Consiglio regionale e coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, commentando le dichiarazioni dell'assessora all'istruzione, Chantal Certan.

"A volte credo proprio che qualcuno all'interno della Giunta regionale - aggiunge - lo faccia quasi apposta a volere confondere le idee ai valdostani, proprio in un momento in cui, al contrario, servirebbero anche poche certezze, ma che almeno fossero granitiche!". "Chiedo davvero all'assessore all'istruzione un favore, - prosegue Rini -glielo chiedo da amministratore ma soprattutto da mamma: faccia tutte le riflessioni e tutti i doverosi approfondimenti che ritiene opportuni, ma che li faccia in silenzio, proprio per la delicatezza e per l'importanza del ruolo che ricopre. Gli annunci si fanno quando si hanno indicazioni chiare da dare alle famiglie, già abbastanza frastornate da tutto ciò che sta accadendo". (ANSA).