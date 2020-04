Fase 2: Lega Vda, su scuola si rischia il caos

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - "La Valle d'Aosta non ha più bisogno di annunci, ha bisogno di certezze. Se qualcuno intende fare riflessioni a voce alta in questo momento particolarmente delicato per la nostra Regione, forse è bene che si ricordi il ruolo pubblico che ricopre e la conseguente necessità di pesare ogni parola e di usarla cum grano salis". Lo dichiara, in una nota, la Lega Vallée d'Aoste, commentando le dichiarazione dell'assessora all'istruzione Chantal Certan sull'eventualità di una riapertura delle scuole già a maggio. "Da giorni ormai famiglie e studenti seguono con crescente apprensione e visibile smarrimento il susseguirsi di notizie inerenti la possibile riapertura delle scuole in Valle d'Aosta", prosegue la Lega.

"Da una parte il Governo nazionale, che ne mantiene la chiusura, dall'altra l'Assessore Certan, che ventila l'ipotesi di un ritorno a maggio. C'è addirittura - si legge nel comunicato - chi paventa una frequenza volontaria, come dichiarato dal capogruppo Morelli nella riunione della II Commissione consiliare. Questo susseguirsi di notizie non fa altro che generare caos e confusione sull'intero sistema di istruzione regionale". (ANSA).