Coronavirus: Alliance,incomprensibile atteggiamento Testolin

"Incomprensibile l'atteggiamento sordo e solitario del Presidente della Regione". Lo scrive, in una nota, il gruppo consiliare Alliance Valdôtaine esprimendo "grande sconcerto per l'irrigidimento del Presidente Testolin in merito alla nomina di un commissario straordinario, evocata dalla quasi totalità del Consiglio regionale e sostenuta dall'opinione pubblica".

Alliance valdotaine "ribadisce la necessità di una figura che coordini tutte le strutture coinvolte nella gestione dell'emergenza perdurante, dall'aspetto sanitario a quello sociale e della protezione civile: non si tratta di mettere in discussione le figure che fino a qui hanno compiuto con coscienza il loro prezioso lavoro, ma di dare maggiore coordinamento ai vari soggetti". "Nessuno deve sentirsi svalutato - si legge ancora - ma al contrario deve essere messo nella condizione di concentrarsi al massimo sulla sua particolare competenza, sotto una regia che persegue un unico obiettivo condiviso: gestire nel modo più efficace l'emergenza sanitaria, trasmettendo alla popolazione la sensazione che tutti stanno lavorando nella stessa direzione".

"Avere una visione d'insieme - si legge ancora - è indispensabile sempre e lo è ancora di più in questo momento.

Per questo non comprendiamo l'atteggiamento solitario e sordo del Presidente Testolin, soprattutto in considerazione del fatto che gli assessori di Alliance Valdôtaine non hanno mai fatto mancare il loro impegno e il loro sostegno, tendendo sempre la mano al Presidente".