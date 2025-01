Musica, Mauro Repetto protagonista al Forte di Bard

Lo spettacolo musicale 'Alla ricerca dell'Uomo Ragno', che vede protagonista Mauro Repetto, fondatore con Max Pezzali degli 883, aprirà la stagione di eventi di intrattenimento 2025 del Forte di Bard. L'appuntamento è per sabato 26 aprile prossimo, alle 21, nella tensostruttura allestita in Piazza d'Armi. I biglietti sono in vendita su Ticketone e su Midaticket.

Lo spettacolo, musicale e a tratti comico, raccoglie molti dei brani e dei videoclip di grande successo degli 883 ideati e diretti dal regista Stefano Salvati con Maurizio Colombi. Alla ricerca dell'Uomo Ragno è un one man show a metà tra realtà e finzione con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso. E' una favola ambientata nel Medioevo in cui Mauro Repetto interagirà col supporto dell'intelligenza artificiale con sé stesso e Max Pezzali com'erano da ragazzi e con i personaggi che hanno partecipato alla nascita e alla carriera degli 883. Tra questi ritroveremo, il conte Claudio Cecchetto, il barone Fiorello, il principe Jovanotti, il marchese Gerry Scotti.

Tra momenti di comicità e nostalgia, Repetto si racconta e ripercorre la storia della band, istantanee di momenti indimenticabili, con aneddoti e curiosità sulla genesi dei loro maggiori successi, cantando le hit che hanno fatto da colonna sonora ad intere generazioni, con qualche omaggio ad artisti che lo hanno ispirato e presentando al pubblico anche un suo brano inedito.



