Architetto The Stone, 'Cervinia luogo unico al mondo'

"Cervinia è un luogo unico al mondo per la sua natura, paesaggio e per quello che offre a chi la visita o ci abita. L'architettura mostra elementi di straordinaria qualità a fianco, come in molte altre località in tutta Italia e all'estero, di talune realizzazioni 'migliorabili'. Elementi di modernità e innovazione molto positivi sono affiancati in alcuni casi a un livello di manutenzione che a nostro avviso potrebbe essere potenziato. E' fuori ogni dubbio che Cervinia sia oggi una delle località di montagna più richieste nell'arco alpino. Sarebbe auspicabile e doveroso che gli interventi di manutenzione e di nuova progettazioni futuri siano all'altezza della bellezza di Cervinia. E questo è lo scopo del nostro lavoro". Così l'architetto Gianluca Peluffo, progettista di 'The Stone', condominio di otto piani previsto nel centro di Cervinia al posto dell'ex hotel Fosson.



