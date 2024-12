Emporio Quotidiamo, "servono beni di prima necessità"

"Il periodo delle feste in Emporio è un momento particolarmente intenso. La nostra priorità è sempre quella di offrire alle famiglie la possibilità di vivere le feste nel modo più dignitoso possibile. Riceviamo da vari attori donazioni di panettoni, cioccolatini natalizi e persino alcuni giochi per i bambini. Ma non basta. I nostri utenti hanno sempre bisogno di beni di prima necessità che riceviamo grazie alle donazioni dei privati, agli armadi solidali o che acquistiamo direttamente noi grazie alle erogazioni in denaro". Così Giulio Gasperini, responsabile del punto di distribuzione di via Avondo, ad Aosta.

In questo mese di dicembre l'Emporio Solidale Quotidiamo sostiene circa 100 persone che fanno affidamento sul servizio per fare la spesa. Sono richieste donazioni di olio d'oliva, riso, latte, passata pomodoro, marmellate, farina, zucchero, prodotti per la pulizia della casa e l'igiene della persona.

E' possibile contribuire lasciando prodotti negli armadi solidali (situati al Gros Cidac di Aosta, al Carrefour di Pollein e alla Lidl di Saint-Christophe), con consegne dirette in via Avondo 23 ad Aosta e con bonifico bancario (Iban IT53 Q 08587 01211 000110150701, intestato alla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, indicando nella causale "Emporio Solidale").



