Femminicidio a La Salle, sospettato "sono stati altri"

"Non sono mai stato in quella chiesetta. Sono stati altri ad ucciderla". Lo ha detto ai propri legali - gli avvocati Lucia Lupi e Igor Giostra - Sohaib Teima, il ventunenne di Fermo "gravemente indiziato" dalla procura di Aosta di aver ucciso alla fine del marzo scorso con un'arma da taglio la sua compagna Auriane Nathalie Laisne, di Lione, un anno più grande di lui, all'interno di una chiesetta diroccata a La Salle, in Valle d'Aosta. Il contatto con i legali è avvenuto ieri.

Oggi era prevista l'udienza di convalida dell'arresto che è stata rinviata a domani mattina (ore 10,30). Non è escluso che il giovane si avvalga della facoltà di non rispondere davanti al giudice.



