Manes, "approvata una mia mozione sulle aree montane"

Il deputato Franco Manes esprime "soddisfazione per l'approvazione della mozione a sua prima firma a sostegno delle aree interne e montane, accolta con parere favorevole riformulato dal Governo". Nel suo intervento alla Camera, Manes ha sottolineato che "le aree interne rappresentano il cuore pulsante del nostro territorio, con 1.904 Comuni e circa 4,5 milioni di abitanti che da troppo tempo subiscono gli effetti della desertificazione antropica e infrastrutturale, solo parzialmente mitigati dalla Strategia nazionale".

Il deputato ha chiesto di prevedere un "piano strategico aggiornato e dedicato per le zone montane uscendo dall'ambito delle aree interne, con azioni mirate per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato e per la creazione di condizioni che incentivino i giovani a restare o a tornare nei piccoli comuni".

Ma anche "una semplificazione burocratica per agevolare l'accesso ai fondi europei, fondamentale per sostenere lo sviluppo locale e promuovere una governance efficiente tra Stato, Regioni e comunità locali". In un'ottica di coesione territoriale, la mozione ha evidenziato come sia "necessario, nella prossima programmazione di coesione territoriale europea la necessità di evitare centralismi delle risorse previste a favore degli Stati membri lasciando ai margini le Regioni e gli enti locali nell'utilizzo diretto di queste".

Oggi il gruppo misto minoranze linguistiche ha votato a favore del decreto legge che introduce misure urgenti per contrastare le violenze contro medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Nella sua dichiarazione di voto, Manes ha sottolineato: "Apprezziamo che con questo Decreto legge si sia dato seguito alle iniziative dei vari gruppi parlamentari, come l'ordine del giorno presentato a settembre dalle Minoranze linguistiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA