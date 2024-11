Il valdostano Nicolò Savona convocato in nazionale

Il calciatore valdostano Nicolò Savona (Juventus) è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore. La chiamata di mister Spalletti è in vista delle ultime due gare del girone di Nations League, contro Belgio e Francia, per raccogliere il punto che manca per qualificarsi ai quarti di finale.

Il difensore entra così nel ristretto club dei calciatori valdostani che hanno indossato la maglia azzurra, dopo Giorgio Dal Monte, Sergio Pellissier, Paolo De Ceglie e Hans Nicolussi Caviglia.

Il ventunenne è cresciuto nelle fila dell'Aygreville prima di trasferirsi, all'età di otto anni, al club bianconero.

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques, a nome del governo regionale, si congratulano con il calciatore valdostano: "Siamo tutti orgogliosi per la convocazione in nazionale di un giocatore che ha mosso i primi passi calcistici nel vivaio di una delle squadre che segue con grande attenzione il calcio giovanile valdostano, scoprendo e proponendo i giovanissimi talenti alle grandi squadre di club. Nicolò rappresenta un importante esempio per i giovani e uno stimolo alla pratica dello sport in tutte le sue espressioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA