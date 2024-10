Salute mentale, due giornate di incontri con la popolazione

'La narrazione in tutte le sue forme come forma di cura' è il titolo delle due giornate dedicate alla popolazione sul tema della Salute mentale in programma il 23 e 24 ottobre prossimi. L'iniziativa di assessorato alla Sanità e Usl si focalizza sul potere terapeutico della parola e delle storie.

Gli incontri sono previsti presso il salone ducale del Comune di Aosta e si sviluppano su vari fronti, in un intersecarsi di esperienze e condivisione. In ciascuna delle due giornate sarà presentato un libro sul tema del disagio psichico attraverso l'incontro con l'autore. Il 23 ottobre i diversi professionisti dei vari servizi di Salute mentale dell'Usl racconteranno esperienze, vissuti, incontri che plasmano il loro lavoro e la loro vita. Il giorno seguente si svolgerà invece una conferenza dedicata ai servizi del dipartimento di Salute mentale, diretto dalla dott.ssa Anna Maria Beoni, che aprirà l'evento dopo i saluti dell'assessore Carlo Marzi.

"Lo stigma legato alla salute mentale - sottolinea Marzi -rappresenta un ostacolo che dobbiamo assolutamente superare. È un problema diffuso e complesso, che impedisce a tante persone di cercare l'aiuto di cui hanno bisogno, influenzando negativamente la loro vita quotidiana e le relazioni interpersonali. Nella nostra azione politica e amministrativa, stiamo rafforzando il supporto alla salute mentale anche con la nuova organizzazione dell'azienda Usl.

Questa include la creazione di una nuova Struttura complessa del servizio per le Dipendenze e del centro di salute mentale, per un'integrazione sempre più forte della salute mentale territoriale. Abbiamo anche previsto un ambulatorio dedicato al supporto delle famiglie delle persone affette da disturbi mentali".

"Attraverso il racconto, sia personale sia professionale, possiamo creare - spiega la dott.ssa Beoni - uno spazio di ascolto, confronto e guarigione. Queste giornate rappresentano un'opportunità unica per esplorare insieme come le parole possano diventare un mezzo per affrontare il disagio, trasformandosi in un vero e proprio strumento terapeutico".





