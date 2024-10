Maggioranza solida, approvato il Defr per il triennio 2025-2027

Dopo tre giorni di dibattito il Consiglio Valle ha approvato - con 19 voti a favore, due contrari (Pcp) e 13 astensioni (Lega VdA, RV, FI) - il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2025-2027. Sul testo sono stati approvati tre emendamenti della seconda Commissione e sono stati respinti 60 ordini del giorno dei gruppi di opposizione (21 sono stati ritirati).

"Il Defr traccia, nelle sue 220 pagine, il quadro sintetico del contesto economico e finanziario, istituzionale e territoriale - si legge in una nota - indicando gli obiettivi strategici per il triennio 2025-2027 e le priorità di azione dell'amministrazione regionale, quantificandone gli oneri finanziari connessi". Il documento "monitora inoltre l'attuazione degli obiettivi iscritti nel Defr approvato lo scorso anno, verificandone lo stato di avanzamento" e "detta gli indirizzi alle società controllate e agli enti strumentali della Regione e contiene la pianificazione triennale dei lavori pubblici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA