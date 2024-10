Marché au Fort, 15.000 visitatori per il ventennale

Sono stati circa 15.000 i visitatori della ventesima edizione del Marché au Fort, manifestazione dedicata alle eccellenze dell'enogastronomia valdostana che si è svolta in due giornate nel borgo di Bard. Le aziende presenti sono state 71, appartenenti alle varie filiere: dal miele ai prodotti da forno, dai salumi ai formaggi dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, prodotti Dop, Doc, Ig, prodotti agroalimentari tradizionali, prodotti trasformati e biologici.

Ad affiancarle il "Presidio Slow Food" Peperone di Capriglio, uno stand dedicato all'Associazione valdostana olivicoltori, uno stand dell'azienda produttrice di more di gelso Marco Allasia di Racconigi, uno stand di prodotti agricoli della Valle di Grana, nonché lo stand del comune di Cortemilia che ha proposto nocciole e prodotti a base di nocciola.

"Anche quest'anno, l'interesse dimostrato per il settore enogastronomico testimonia della bontà di quest'evento - ha commentato l'assessore refgionale all'agricoltura, Marco Carrel - il cui valore aggiunto è proprio il dialogo che si viene a creare fra consumatori e produttori. Un modo per parlare della Valle d'Aosta partendo dalle sue radici, ossia dalla nostra tradizione agropastorale, alla base della nostra cultura e della nostra economia". "Ancora una volta il Marché au Fort - ha aggiunto il presidente della Chambre valdotaine, Roberto Sapia - si conferma come uno degli appuntamenti più importanti per le nostre imprese del settore agro alimentare".



