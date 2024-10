Vda aperta, "Marini non va bene a Roma, ma ad Aosta sì?"

"In questo momento delicato per la democrazia, in cui il governo di estrema destra della Repubblica cerca di occupare anche la Corte costituzionale, è opportuno ricordare chi sia il candidato di Fratelli d'Italia. L'avvocato Francesco Saverio Marini, costituzionalista qualificato, consigliere giuridico della presidente del Consiglio e rappresentante della Valle d'Aosta nella Commissione Paritetica.

A Roma, le opposizioni si oppongono giustamente a questo nominativo. Ad Aosta, invece, il Pd locale e l'Union Valdôtaine lo hanno votato e continuano a farsi rappresentare dal consigliere di fiducia della Meloni. Tutto questo in contrasto con gli impegni presi con gli elettori della Valle d'Aosta".

Così in una nota la coalizione politica Valle d'Aosta aperta.





