Morto Delio Donzel, per 15 anni assessore comunale di Aosta

E' morto a 68 anni dopo una malattia scoperta alcuni mesi fa Delio Donzel, già assessore comunale all'Ambiente ad Aosta.

"Nonostante gli screzi politici che abbiamo avuto, anche dopo l'esperienza nell'amministrazione comunale abbiamo continuato a sentirci. In giunta era il più esperto, mi aveva preso un po' sotto la sua ala. Si era costruito un bel rapporto umano", ricorda l'ex sindaco di Aosta Fulvio Centoz, nella cui giunta (2015-2020) Donzel aveva rivestito per l'ultima volta il ruolo di assessore.

Sin dal 2000 Donzel aveva aderito a Stella alpina, per poi passare nel 2018 - a seguito di un cambio di maggioranza in Regione - all'Union Valdôtaine.

Per 15 anni Delio Donzel aveva ricoperto il ruolo di assessore all’Ambiente del Comune di Aosta, affiancando tre diversi sindaci: Guido Grimod dal 2005 al 2010, Bruno Giordano dal 2010 al 2015 e Fulvio Centoz dal 2015 al 2020. Il suo ingresso in Consiglio comunale risale al 2000.



Comune di Aosta, 'persona seria e retta, trasformò la raccolta rifiuti in città'

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, a nome dell'amministrazione comunale e a titolo personale, esprimono cordoglio per la scomparsa di Delio Donzel, a lungo amministratore della città di Aosta, morto ieri sera.

"Una persona seria, retta e preparata, prima ancora che un amministratore attento e radicato sul territorio", così lo ricordano il sindaco Nuti e il presidente Tonino. "La sua riconosciuta e apprezzata sensibilità alle tematiche ambientali - continuano - lo avevano reso la figura più adatta per rivestire l'incarico di primo assessore all'Ambiente nel Comune di Aosta, artefice della grande trasformazione nelle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti con la promozione della raccolta differenziata e l'introduzione dell'avveniristico, per l'epoca, sistema 'porta a porta'".

Il cordoglio del Comune di Charvensod, 'la politica ha attraversato la sua esistenza'

Tutta l’amministrazione comunale di Charvensod esprime in una nota "il proprio cordoglio per la scomparsa di Delio Donzel”. Donzel, classe 1956, era di Charvensod, Comune dove risiedeva e di cui era stato anche consigliere comunale dal 1985 al 1995.

“Delio - dichiara Ronny Borbey, sindaco di Charvensod - è stato un amministratore attento, scrupoloso e anche innovativo. Si è messo al servizio della nostra comunità dal 1985 al 1995 come consigliere comunale, e poi di Aosta, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere dal 2000 al 2005 e di assessore all’Ambiente dal 2005 al 2020.

Ricordo le sue visite nel mio ufficio e i suoi messaggi, pressoché mensili, con cui mi incoraggiava a proseguire il mio mandato e con i quali o si complimentava per alcune scelte o, con discrezione, suggeriva proposte volte a migliorare l’esistente.

La politica e l’amministrazione hanno attraversato la sua esistenza nella quale non mancava mai il sorriso, nonostante la tragedia della morte del figlio Davide. A sua moglie Orietta, a suo figlio Alessandro, alla mamma Ivonne, al fratello Albino, alle sorelle Manuela e Michela vada l’abbraccio mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta Charvensod".

Union Valdôtaine, "dedito al servizio a favore della comunità"

L'Union Valdôtaine, “appreso con grande tristezza della scomparsa di Delio Donzel, si unisce al dolore dei suoi cari”. Il movimento lo ricorda per la sua “dedizione al servizio” a favore della comunità: nelle tre giunte comunali di Aosta in cui ha ricoperto l’incarico di assessore all’Ambiente, “l’Uv gli è sempre stata vicino".

Orgeuil Valdôtain, 'grandi qualità amministrative e umane di Delio Donzel'

“Profondo cordoglio per la perdita di una persona di grande sensibilità politica, molto apprezzata e radicata all’interno della nostra comunità, che ha abbracciato sin dal primo momento il progetto di ricomposizione e riunificazione dell’area autonomista che Orgeuil Valdôtain porta con sé”. Così in una nota - a firma del presidente del direttivo, Laurent Viérin - il movimento d’opinione Orgeuil Valdôtain, dopo la scomparsa di Delio Donzel, “politico di lungo corso e membro fondatore e componente del direttivo dell’area di pensiero di Orgeuil Valdôtain”.

Il movimento “tiene a sottolineare e ricordare le grandi qualità amministrative e umane di Delio Donzel dimostrate negli anni, il suo profondo attaccamento alla nostra comunità e ai suoi valori autonomisti e federalisti. Orgeuil Valdôtain si stringe attorno alla sua famiglia, alla moglie Orietta e al figlio Alessandro ed esprime le più sentite condoglianze per la perdita di questa importante personalità del mondo politico valdostano”.

Manes, 'un politico capace e rispettato'

"Delio Donzel è stato un politico capace e rispettato, ma soprattutto un uomo di valori e moderazione. Ha sempre posto la persona al centro del suo impegno, dimostrando di essere un amministratore lungimirante e un 'politico di altri tempi', come pochi oggi. Il suo lavoro per il Comune e la Valle d’Aosta è stato apprezzato da tutti per la sua onestà e la sua dedizione". Così il deputato valdostano Franco Manes, esprimendo le proprie “più sentite condoglianze ai familiari di Donzel e alla comunità di Charvensod”.

