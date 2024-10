Tre "madrinə" per l'Aosta Pride 2024

Mattia Surroz, Elisa Zanotto e Cristina Prenestina sono le tre "madrinə" per un Pride "plurale e di comunità". Lo ha comunicato l'organizzazione dell'Aosta Pride 2024. Mattia Surroz è un fumettista valdostano, classe 1982, insegnante di fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Torino, dal 2015 è autore Disney per Topolino e ha pubblicato varie Graphic Novel. Elisa Zanotto nasce ad Aosta ed è nipote di André Zanotto: ha conseguito un dottorato in Storia di genere ed è attrice televisiva e cinematografica. Infine Cristina Prenestina è una drag queen e attivista Lgbtqia+, volto e cuore della serata romana Latte Fresco.



