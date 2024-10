Restano esce da gruppo Misto ed entra in Rassemblement

Il consigliere regionale Claudio Restano esce dal gruppo Misto ed entra nel gruppo di Rassemblement valdotain. Lo ha annunciato durante l'apertura dei lavori dell'Assemblea valdostana. Alle elezioni del 2020 Restano era stato eletto nella lista di Vallée d'Aoste Unie con 541 preferenze. Nell'ottobre del 2021 aveva quindi lasciato il gruppo di VdaUnie ed era entrato nel gruppo Misto.

"La decisione è maturata a seguito della fattiva collaborazione intercorsa durante questo ultimo anno e mezzo di Legislatura con i colleghi, ma soprattutto considerando che con Rassemblement Valdôtain e l'associazione culturale cui appartengo condivido molte cose importanti, tra cui la volontà di difendere liberamente gli interessi di tutti i valdostani di nascita, adozione o scelta; la volontà di riformare la nostra autonomia così come anche la sua applicazione, tutelando e valorizzando il territorio, la lingua francese, la libertà individuale e l'iniziativa imprenditoriale privata. Questa decisione esprime anche la volontà di aprire un dialogo costruttivo con tutte quelle forze politiche e sociali che riconoscono l'importanza di tutelare e valorizzare l'identità della Valle d'Aosta" ha detto Restano in aula, aggiungendo: "Metto quindi la mia esperienza e professionalità a disposizione di Rassemblement con l'auspicio che, come già avviato da alcuni movimenti politici e associazioni culturali valdostani, si raggiunga l'obiettivo del più ampio progetto politico della creazione di un'area di centro, autonomista e liberale con cui potranno confrontarsi tutte le realtà politiche che si riconoscono nei nostri valori".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA