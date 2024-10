Trail running, nazionale azzurra in ritiro in Valle d'Aosta

La nazionale azzurra di trail running si radunerà dal 17 al 20 ottobre al Forte di Bard. Lo stage servirà per preparare gli appuntamenti agonistici del 2025, a partire da Mondiale in programma a Canfranc, località spagnola ai piedi dei Pirenei. Tra i convocati ci sono i valdostani Xavier Chevrier e Henri Aymonod, oltre al nuovo campione italiano Isacco Costa e a Andrea Elia, Elia Mattio e Roberto Giacomotti mentre tra le donne Beatrice Bianchi, Anna Hofer, Martina Falchetti, Arianna Dentis, Luna Giovanetti e Claudia Previtali.

Durante il ritiro sarà organizzato anche un convegno - in programma sabato 19 ottobre alle 10 nella sala Archi Candidi - dal titolo "La corsa dei sogni, sui sentieri, tra visioni tecniche e prospettive olimpiche". Tra i relatori Tito Tiberti, co-coordinatore tecnico Fidal Corsa in montagna, Trail Running e Ultradistanze, Alessandro Fornasiero, ricercatore al Centro di ricerca sport montagna salute di Verona, Alexa Callovini, ricercatrice presso Cerism, Università di Verona e Trento, Paolo Germanetto, responsabile Tecnico Fidal Corsa in montagna, Trail Running e Ultradistanze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA