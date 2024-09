Piogge in arrivo, allerta gialla sul Nord-ovest della regione

Il Centro funzionale della Regione ha diramato un bollettino di allerta 'gialla' per criticità idrogeologica e piogge forti valido domani, martedì, sulla dorsale alpina, la fascia di territorio che va dalla Valgrisenche fino a Cervinia, passando per le valli del Monte Bianco e il Gran San Bernardo.

Saranno possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".

Domani sono attese "intense correnti occidentali instabili", che "determinano precipitazioni moderate, localmente forti tra la Valgrisenche ed il Gran San Bernardo, specie nel pomeriggio e durante la notte su mercoledì". La quota neve si attesterà a 2.400-2.800 metri.



