A Courmayeur riaprono la Val Ferret e la Val Veny

Il sindaco di Courmayeur ha disposto con un'ordinanza la riapertura al traffico veicolare e pedonale, dalle 9 di oggi, lungo le strade della Val Ferret e della Val Veny, compresa la pista della Brenva per la Val Veny. L'accesso alla due vallate era stato chiuso ieri mattina per via della criticità idrogeologica - oggi scesa da 'arancione' a 'gialla' - legata alle forti piogge. L'amministrazione comunale invita tutti "a prestare massima prudenza e attenzione e a tenersi informati".



