Guichardaz, "quadro positivo su avvio dell'anno scolastico"

"Tanto la scuola dell'infanzia quanto la scuola primaria hanno avuto un avvio regolare sin dal primo giorno di lezione. Inoltre, a fronte della definizione degli organici di fatto nei primi giorni di agosto con l'attivazione di 17 classi aggiuntive nelle varie istituzioni di secondo grado volte prevalentemente a soddisfare tutte le richieste di mobilità di studenti tra scuole, il 19 agosto è stato consegnato al gruppo di lavoro il materiale necessario alle chiamate delle graduatorie regionali supplenze: quest'anno le domande pervenute erano circa un migliaio. Il gruppo di lavoro si è riunito a partire dal 26 agosto e ha proseguito fino a esaurimento delle chiamate. Il 10 settembre i dirigenti scolastici hanno segnalato un quadro assolutamente positivo, con pochissime cattedre o spezzoni da coprire, limitati alle sole scuole secondarie". Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione di Erika Guichardaz (Progetto civico progressista) sull'avvio dell'anno scolastico 2024-2025.

Per quanto riguarda i posti di sostegno, l'Assessore ha segnalato "la copertura totale di tutte le cattedre delle scuole secondarie di secondo grado già dalle convocazioni Grs, mentre per la scuola secondaria di primo grado, l'11 settembre residuava esclusivamente uno spezzone orario di 9 ore a Gressoney-Saint-Jean".

"Dire che va tutto bene - la replica di Erika Guichardaz - significa tapparsi gli occhi. Le carenze ci sono da anni e le risposte insufficienti. È inutile che si cerchi di scaricare il barile sugli altri, quando invece ci sono delle responsabilità politiche".

