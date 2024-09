Legambiente, "sul Col Ranzola nessuna strada da riqualificare"

"Non esiste alcuna strada da 'riqualificare': il tracciato - dal lato Gressoney totalmente ex novo - impatterebbe in maniera drammatica sul territorio, andando a tagliare zone tipicamente esposte a dissesto idrogeologico e così indebolendole". Così Legambiente Valle d'Aosta all'esito di un sopralluogo sul Col Ranzola, dove l'amministrazione regionale intende intervenire con dei lavori per una pista poderale che collegherebbe Gressoney-Saint-Jean a Brusson.

Con una "trentina di soci, di simpatizzanti e di semplici curiosi" sabato scorso l'associazone ambientalista "lungo il percorso" ha realizzato "delle tappe per osservare l'orografia dei luoghi e mettere a confronto ciò che vedevamo con le planimetrie dello studio di fattibilità in mano alle amministrazioni che l'hanno commissionato".

"Nel tratto tra le due vallate, una targa ricorda che di qui passò il grande scrittore e filosofo russo Lev Tolstoj, che ne parla nei suoi diari. Intorno al colle si riconoscono manufatti di interesse storico e archeologico", sottolinea Legambiente.

"Tra i curiosi, quelli cioè saliti al colle non 'prevenuti', l'osservazione delle carte di progetto toglie le residue perplessità. Uno di loro - riferisce Legambiente - ci chiede: 'perché spendere milioni di euro per rovinare un posto così magico e renderlo più fragile, in un contesto di cambiamenti climatici che richiederebbe, al contrario, azioni di mitigazione, non opere di ulteriore assalto al territorio?'.

Ecco, forse in questa domanda risiede il centro della nostra opposizione ad un progetto che, vedendo le carte direttamente sul campo, appare ancora più insensato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA