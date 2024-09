Dalla giunta un disegno di legge per sostenere le Pro loco

La giunta regionale ha approvato di proporre al Consiglio Valle un disegno di legge per sostenere le Pro loco. Una modifica normativa, ha spiegato l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques, in quanto "determiniamo in modo diverso i contributi che prima venivano rilasciati solo ed esclusivamente ai fini della sicurezza nelle manifestazioni, mentre ora con questo disegno di legge vanno a sostenere le Pro loco che partecipano al Punto rossonero in occasione della Fiera di Sant'Orso e per le attività che fanno sui rispettivi territori, fino a un massimo di 5.000 euro, a copertura massima del 70% delle spese: dai servizi di noleggio per i beni e le attrezzature, fino alle spese per i servizi tecnici, l'acquisto di energia, e tutta una serie di spese che saranno dettagliate da una deliberazione della giunta regionale. Saranno comprese anche le attività fatte nel corso del 2024".

"E' stabilito - ha spiegato Grosjacques - un finanziamento da 250 mila euro l'anno per il prossimo triennio. Il 12%, quindi 30 mila euro, sarà destinato alle attività del Punto rossonero in occasione della Foire, mentre la differenza, quindi 220 mila euro, sarà ripartita sulla base delle richieste per le manifestazioni che nel complesso le Pro loco attiveranno sul territorio regionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA