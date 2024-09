Fiab chiede una ciclopedonale tra Aosta e Quart

In merito al progetto di adeguamento e messa in sicurezza del tratto a quattro corsie della strada statale 26 dall'innesto dell'autostrada nel comune di Quart fino al confine tra i comuni di Saint Christophe e Aosta, la Fiab "Aosta à vélo" chiede la creazione di un percorso ciclopedonale.

"Abbiamo appreso che l'Anas ha in programma di riappaltare il progetto previa un rivisitazione del precedente - si legge in una lettera inviata alle autorità competenti - al fine di migliorare alcuni aspetti che erano stati trascurati. Vorremmo chiedere al gruppo di progettazione di prevedere su ambo i lati della strada due marciapiedi non solo pedonali, ma ciclopedonali" che "favorirebbero il collegamento tra Aosta e le numerose attività commerciali presenti lungo il tratto di strada". Secondo Fiab "il costo della proposta è irrisorio in quanto la strada verrà comunque dotata di marciapiedi pedonali su ambo i lati". "Riteniamo infine questa soluzione opportuna - si conclude la lettera - per mettere in sicurezza tutti i ciclisti che utilizzeranno questo tratto di strada, attualmente molto trafficato e pericoloso per loro".



