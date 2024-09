Union valdotaine, "restiamo il partito guida dei valdostani"

"Oggi l'Union Valdôtaine resta il partito guida dei valdostani, con 11 consiglieri in Consiglio regionale che esprimono la pluralità del panorama politico. Reduci dalla riunificazione dell'area autonomista, che ha visto diversi movimenti riunirsi sotto la bandiera del leone rampante, l'Unione Valdôtaine rilancia in questa occasione la sua azione per unire quelli che hanno la Valle d'Aosta e il suo futuro". E' quanto si legge in una nota del movimento autonomista valdostano che festeggia oggi il 79/o anniversario dalla fondazione.

"Ogni compleanno è un'opportunità per riconnettersi con le proprie radici. Queste radici ci ricordano un passato e ci aiutano a dare un senso al nostro presente e a coltivare le nostre speranze per il futuro" sottolinea il presidente dell'Uv, Joel Farcoz, aggiungendo: "Questo 79/o anniversario è un'occasione per raccogliere gli ideali lasciati in eredità dai nostri fondatori, per continuare a costruire la modernità, affinché i valdostani continuino davvero a prosperare, padroni della propria casa".



