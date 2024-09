Stella alpina, dedicare nuova sede Univda a Federico Chabod

"L'Università della Valle d'Aosta ha ora una sede definitiva. E' giunto il momento di darle anche un nome che rappresenti la sua identità e la renda ponte con gli altri territori, soprattutto d'Europa. Riteniamo che la figura di Federico Chabod bene sintetizzi queste caratteristiche". Lo dichiara in una nota Stella Alpina sottoponendo "questa proposta alla politica, al mondo accademico e a tutti coloro che riconoscono alla nostra Università il ruolo di comunità che edifica coscienze critiche".

Federico Chabod "è uno dei figli più illustri che ha avuto la Valle d'Aosta; ha dato, esponendosi in prima linea come partigiano, un importante contributo alla lotta di Liberazione; ha svolto, come primo Presidente del Consiglio Valle, un ruolo centrale nelle trattative che hanno portato a riconoscere l'Autonomia della nostra Regione all'interno dell'Italia; ha proseguito la sua attività accademica, con studi e ricerche che sono basilari per lo studio della storia d'Europa". "Chabod ha affrontato, come politico e come storico, il tema dell'Europa - prosegue Stella alpina - ed è altresì uno 'storico europeo' per il rilievo che la sua opera storiografica ha avuto e ha ancora oggi".



