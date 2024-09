Le "pietre" di Donato Savin in mostra in Spagna

E' stata inaugurata a Terrassa, nella provincia di Barcellona, ala mostra dello scultore valdostano Donato Savin, dal titolo "L'anima de les pedres".

All'evento hanno partecipato anche il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy.

In esposizione 107 opere, suddivise in quattro sezioni, tra cui una dedicata alle stele. "Le opere di Savin - si legge in una nota - sono frutto di accurate osservazioni della natura che lo circonda, nella valle di Cogne dove vive, e di originali interpretazioni dei materiali con cui si confronta. La promozione dell'artigianato di tradizione valdostano passa anche dagli artigiani come Savin, in qualità di testimoni del legame costante e continuativo con la terra e le sue radici". La mostra è visitabile fino a giovedì 26 ottobre 2024.

Il progetto espositivo, frutto della collaborazione tra la Regione Valle d'Aosta, l'Ivat e la fondazione La Factoria cultural de Terrassa, "intende valorizzare l'artigianato valdostano e la cultura alpina al di fuori del contesto regionale e nazionale, promuovendo, a beneficio di un pubblico internazionale, l'opera creativa dello scultore". "E' una prima occasione di condivisione del nostro artigianato di tradizione in un contesto molto attento ai percorsi legati al territorio e alla cultura - hanno detto Testolin e Bertschy - ma animati anche dall'innovazione e dalla ricerca nel rispetto delle proprie origini. Un momento che pone buone basi per una collaborazione futura tra due territori e due comunità che hanno molti tratti che le uniscono e sui quali si potrà lavorare per crescere e valorizzare le nostre particolarità".



