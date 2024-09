Morto l'editore valdostano Sergio Musumeci

E' morto a 91 anni l'editore Sergio Musumeci. Il decesso risale a lunedì scorso ed è stato annunciato, a funerali avvenuti, dalla moglie Francesca e dai figli Paolo, Jean-Claude, Maurizio, Alessandra e Gabriel.

L'omonima casa editrice valdostana nacque nel 1967, all'interno dell'azienda tipografica valdostana che lui stesso fondò. In oltre cinquant'anni di attività, l'editrice - guidata dal 2013 dal figlio Paolo - ha dato vita a una decina di collane a carattere locale e nazionale: l'elenco delle sue pubblicazioni si è ampliato seguendo filoni diversi.

Parchi nazionali e zone protette di Fulco Pratesi ha aperto la collana dedicata alla natura; Fiori e piante medicinali di Aldo Poletti ha inaugurato un nuovo cammino nel campo della salute naturale con traduzioni in francese, tedesco, spagnolo e olandese.

Grazie all'editrice hanno visto la luce opere come il Nouveau dictionnaire de patois valdôtain di Aimé Chenal e Raymond Vautherin ma anche Arte sacra in Valle d'Aosta, che ha presentato i tesori della Diocesi di Aosta, catalogati e recensiti da monsignor Edoardo Brunod e don Luigi Garino.





