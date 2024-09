Alliance francaise in Valle d'Aosta, al via nuove iniziative

Scatta la stagione 2024-25 all'Alliance francaise di Aosta. Il programma delle nuove iniziative è stato illustrato in conferenza stampa da Christine Valeton, presidente dell'Alliance valdostana. Si parte il 19 settembre - nell'ambito della rassegna Plaisirs de culture - con letture di grandi autori francesi nel foyer del teatro Splendor di Aosta (ore 17,45). Il 20 settembre - dalle 10 alle 19 - torna 'Portes ouvertes all'Alliance francaise' per promuovere i corsi di lingua francese previsti durante l'anno. Il 28 settembre (ore 21) il teatro Giacosa di Aosta ospiterà invece il concerto del cantautore Benjamin Piat (con la partecipazione della valdostana Marie Elter). Infine il 21 novembre, alle 18, torna l'appuntamento con la "Fete du Beaujolais". Da segnalare anche la rassegna Café litteraire: nove eventi dal 23 ottobre al 18 giugno nella biblioteca regionale di Aosta (ore 17,30).

"Il nostro obiettivo - ha spiegato Valeton - resta quello di promuovere la lingua e la cultura francese in Valle d'Aosta. Con questo spirito abbiamo preparato un ricco programma di iniziative. A questo si aggiunge l'importante impegno a favore della comunità di Dakar, in Senegal, dove sosteniamo progetti educativi e di scolarizzazione, oltre ad occuparci della ricostruzione del tetto di una scuola".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA