L'8 settembre scatta la stagione venatoria in Vda

Domenica 8 settembre riapre la stagione venatoria per i 1313 cacciatori valdostani. Lo ha comunicato l'assessorato regionale alle risorse naturali.

"Il ruolo del cacciatore nella gestione della fauna - commenta l'assessore Marco Carrel - è ormai consolidato, così come ritengo che la tutela del nostro territorio e il recupero dei valori della cultura rurale rientrino a pieno titolo fra le azioni concrete che i cacciatori portano avanti. Il cacciatore conosce e comprende l'ambiente e il territorio che lo circonda e nel quale si muove e, in questo contesto, contribuisce in maniera tangibile a mantenere l'equilibrio di una biodiversità, sempre più fragile. È necessario, quindi, che la caccia sia realmente sostenibile e permetta il ripristino degli habitat laddove necessario ma anche una migliore gestione faunistica".

L'Assessore, inoltre, ribadisce l'importanza dello "sviluppo della filiera della carne di selvaggina, che comincia da un accurato prelievo degli animali proprio da parte dei cacciatori i quali sono l'inizio di questa catena, che deve essere più corta possibile".



