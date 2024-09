Pericolo crolli sul Monte Bianco, inagibili due bivacchi

Per pericolo di crolli sono stati dichiarati inagibili i bivacchi Ettore Canzio e Lorenzo Borelli nel massiccio del Monte Bianco. Lo ha comunicato il Club alpino accademico italiano.

Il bivacco Ettore Canzio, situato 3.818 metri di quota, all'estremità orientale del Colle delle Grandes Jorasses, tra la Calotte de Rochefort e la Punta Young delle Grandes Jorasses, è inagibile (se non per emergenze) per il pericolo di un crollo dovuto al cedimento della massicciata posta a sinistra del manufatto. Il Caai ha anche dichiarato l'inagibilità del bivacco Lorenzo Borelli, situato in località Combalet, più nota come Fauteuil des Allemands, addossato alla parete del Mont Noire, per il pericolo di caduta massi dalla parete sovrastante. Il Caai - si legge in una nota - "si sta già adoperando per risolvere entrambe le situazioni, ma i tempi di intervento non saranno brevi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA