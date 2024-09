Monte Bianco, su Skyway nasce un "bosco invisibile"

Un "bosco invisibile" sulla Skyway Monte Bianco con l'obiettivo di "migliorare la qualità dell'aria anche ad alta quota". E' il risultato del lavoro di manutenzione e pulizia realizzato da Acrobatica, che ha utilizzato prodotti innovativi (dell'azienda 'Reair') per la depurazione dell'aria esterna e interna alla struttura.

"Chiamata per il secondo anno consecutivo ad eseguire i lavori di pulizia e manutenzione di Skyway Monte Bianco - si legge in una nota - Acrobatica ha scelto di utilizzare, sugli oltre 600 metri quadrati di superficie outdoor trattati tra il Pavillon (2.173 metri di quota) e Punta Helbronner (3.466 metri), un rivestimento trasparente, nanotecnologico, ecologico, 100% green che, attivato mediante la fotocatalisi, un processo di ossidazione che agisce su base fisica mediante la combinazione di luce e aria, continua nel tempo a decomporre proattivamente inquinanti presenti nell'aria come ossidi di azoto, polveri Pm organiche e altri agenti patogeni nocivi, oltre a microorganismi che si possono formare sulle superfici, come muffe e funghi.

Tale reazione consente di disgregare gli inquinanti presenti nell'aria, o che si possono depositare sulle superfici, trasformandoli in sottoprodotti innocui come sali, anidride carbonica ed acqua, eliminando nell'operazione Skyway fino a 59 chilogrammi di ossidi di azoto all'anno, l'equivalente di ciò che farebbero 142 alberi".



