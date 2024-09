Piano regionale trasporti, al via gli incontri informativi

Prendono il via nel mese di settembre le iniziative di presentazione del Piano regionale dei trasporti. Lo comunica l'assessorato regionale dei trasporti che ha predisposto un calendario di eventi informativi per gli stakeholder.

A settembre sono previsti: un appuntamento con i cittadini ad Aosta durante la settimana della mobilità sostenibile dal 16 al 20 settembre e incontri dedicati a enti locali e parti sociali il 25 e 26 settembre. Altri ancora sono in corso di definizione.

"Queste iniziative di comunicazione - si legge in una nota - intendono informare la popolazione e fornire gli elementi utili per conoscere gli obiettivi e le linee di intervento di questo importante strumento di programmazione". Il Piano regionale dei trasporti e i suoi allegati sono già consultabili sul canale tematico trasporti del sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta (link https://www.regione.vda.it/trasporti/piano_regionale_dei_traspor ti_i.aspx).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA