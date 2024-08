Ad Aosta la campagna di educazione stradale della polizia

Ha fatto tappa anche ad Aosta la campagna itinerante di sicurezza stradale, partita a giugno da San Teodoro in Sardegna, 'E...state con noi 2024'.

Questa mattina in piazza della Repubblica la polizia stradale ha incontrato i cittadini per parlare di sicurezza al volante.

L'obiettivo dell'iniziativa è stato di "promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile".

Diversi i cittadini che si sono fermati a provare i simulatori, che hanno permesso di sperimentare in prima persona la guida in stato di ebbrezza.

In piazza è arrivata anche la Lamborghini Huracán in uso alla polizia di Stato.



