Alluvione in Valle d'Aosta, al via procedura risarcimenti

E' stata avviata la procedura di accoglimento delle domande per l'immediato sostegno alla popolazione e l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, ricognizione dei danni subiti e richieste risarcitorie dopo l'alluvione del 29 e 30 giugno in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato la Presidenza della Regione.

I documenti di dettaglio e i modelli di raccolta dati, basati sulla modulistica predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale, sono scaricabili dal sito della regione (https://protezionecivile.regione.vda.it/it/ocdpc1094-2024).

Gli interessati dovranno inviare entro il 10 ottobre i modelli compilati all'indirizzo mail certificato alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it oppure, in mancanza di posta certificata, a alluvionegiugno@regione.vda.it.



