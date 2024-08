Precipitano sulle Alpi svizzere, morti due alpinisti

Due alpinisti sono morti sulle Alpi svizzere mentre tentavano di salire sul Lagginhorn, vetta di 4.010 metri nel Canton Vallese. Le vittime, due cittadini svizzeri di 55 e 54 anni, sono precipitate per circa 50 metri.

Dopo aver lasciato ieri mattina il rifugio Weissmieshütte con l'obiettivo di arrivare in vetta lungo la cresta sud, non sono più rientrati come previsto. E' quindi partita una segnalazione ai soccorritori.

Durante un sorvolo in elicottero di Air Zermatt, due corpi senza vita sono stati avvistati sul fianco Sud-ovest del Lagginhorn. Le indagini della polizia cantonale del Vallese e della magistratura tenteranno di accertare le cause della caduta.



