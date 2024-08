Lunedì 2 e martedì 3 settembre chiuderà il Colle del Gran San Bernardo. L'ente gestore svizzero - comunica l'Anas - ha infatti programmato in questi due giorni il ripristino della pavimentazione lungo il versante elvetico del valico. Lo stop al traffico sarà valido anche in orario notturno.

Per l'intera durata dei lavori in Svizzera, la statale 27 del Gran San Bernardo resterà regolarmente percorribile fino al confine di Stato (chilometro 34).



